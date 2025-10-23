Жительница Британии усыпила своего 14-летнего пса из-за жалоб соседа на лай

Фото: walesonline.co.uk/Jam Press

Жительница Великобритании Сью Джонсон усыпила своего джек-рассел-терьера по кличке Пэтч из-за жалоб соседа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

Последние 15 лет хозяйка животного проживала в своей квартире в Сканторпе графства Линкольншир. 14-летний пес был ее ближайшим другом после кончины мужа. Проблем не возникало, пока в дом не переехал некий мужчина, который пожаловался на слишком громкий лай собаки.

Позже жилищная ассоциация отправила Джонсон письмо, в котором говорилось о нарушении договора аренды, так как пес доставлял неудобства соседям. Ей также прислали уведомление о необходимости устранения нарушений. Затем к женщине пришел инспектор, который зафиксировал, что за 5 минут Пэтч гавкнул 84 раза. Хозяйку квартиры предупредили, что ей может грозить суд и выселение.

"Они не оставили мне выбора. Я не хотела терять квартиру, поэтому мне пришлось усыпить Пэтча", – указала женщина.

Позже в жилищной ассоциации отметили, что не ожидали такой реакции и "глубоко опечалены ее решением".

