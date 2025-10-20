Дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Москве

Фото: 123RF/shymar27

Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на ребенка в Москве, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В эфире федерального телеканала уточнялось, что собака породы бультерьер находилась на улице без поводка и намордника. Она напала на несовершеннолетнего и укусила его. Хозяин животного скрылся, а пострадавшему помогли прохожие.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка комитета Дмитрию Беляеву доложить об обстоятельствах инцидента, а также решении, принятом надзорным ведомством.

Ранее в Сочи возбудили уголовное дело после нападения домашней собаки на 10-летнего мальчика. Ребенок получил рваные раны головы. Его доставили в больницу, где врачи оказывали ему помощь. По данным СМИ, после инцидента животное усыпили.