СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Сочи

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Следователи завели дело после нападения домашней собаки на 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 6 октября. В социальных сетях появилась информация, что на школьников напала домашняя собака. Когда дети шли по улице, собака породы среднеазиатская овчарка выбежала из открытой калитки и набросилась на них. Один из детей получил рваные раны головы. Позже, по утверждению некоторых каналов в соцсетях, собаку усыпили.

В СК заявили, что сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

Сотрудником ведомства проводятся следственные действия для установления степени тяжести нанесенного вреда. По делу назначили судебную экспертизу. В СК также сообщили, что в тот же день собака напала и на девочку, укусив ее в плечо.

Ранее в Сочи на 9-летнего мальчика напали две собаки породы хаски, которые сорвались с цепи. Отец пострадавшего рассказал, что они съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы. Позже выяснилось, что хозяин хаски не приезжал кормить их около 10 дней.

Сначала мальчика прооперировали в Краснодаре, позже пострадавшего доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России (РДКБ), где врачи смогли пришить ребенку щеки и верхнюю губу. Операция длилась 14 часов. После пяти операций его выписали из больницы.

Хозяин собак получил 1,5 года ограничения свободы. Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.