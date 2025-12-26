AgoraVox: Россию убрали из графы о месте рождения в паспортах некоторых эстонцев

Фото: ТАСС/IMAGO/Mihkel Maripuu

В документах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, начали убирать Россию из графы о месте рождения. Об этом сообщает RT со ссылкой на AgoraVox.

Отмечается, что Таллин изменил административные процедуры в вопросе указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности в ноябре.

"Отныне <...> в качестве места рождения вместо "Российская Федерация" будут указывать "Эстония", – говорится в материале.

Ранее МВД Финляндии представило законопроект о введении экзамена на гражданство с 2027 года. Его можно будет сдать в цифровом виде на финском или шведском языке. Тестирование будет включать вопросы о законодательстве, истории, культуре страны и финском обществе.

При этом от сдачи экзамена освободят тех, кто получил в Финляндии высшее образование на финском или шведском языке.