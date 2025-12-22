В Финляндии предложили ввести экзамен на гражданство с 2027 года

Фото: 123RF.com/breizhatao

МВД Финляндии представило законопроект о введении экзамена на гражданство с 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Министерство внутренних дел разослало для комментариев предложение о поправках в законе о гражданстве и других законах", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что экзамен можно будет сдать в цифровом виде на финском или шведском языках. При этом тестирование будет включать вопросы о законодательстве, истории, культуре и финском обществе.

От сдачи экзамена освободят тех, кто получил в Финляндии высшее образование на финском или шведском языках.

Телерадиовещатель Yle при этом указывал, что экзамен будет платным для заявителей. Ужесточение требований входит в программу нынешнего правительства во главе с премьером Петтери Орпо.

Ранее сообщалось, что Финляндия за полгода выдворила из страны 90 россиян. Среди них оказалось 16 человек, которые были депортированы в Россию под конвоем. Всего из страны выдворили 1,4 тысячи человек, что на 31,7% больше данных 2024 года. Чаще всего отправляли на родину граждан Эстонии, Румынии, России и Ирака.