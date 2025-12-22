Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 16:24

В мире

В Финляндии предложили ввести экзамен на гражданство с 2027 года

Фото: 123RF.com/breizhatao

МВД Финляндии представило законопроект о введении экзамена на гражданство с 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Министерство внутренних дел разослало для комментариев предложение о поправках в законе о гражданстве и других законах", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что экзамен можно будет сдать в цифровом виде на финском или шведском языках. При этом тестирование будет включать вопросы о законодательстве, истории, культуре и финском обществе.

От сдачи экзамена освободят тех, кто получил в Финляндии высшее образование на финском или шведском языках.

Телерадиовещатель Yle при этом указывал, что экзамен будет платным для заявителей. Ужесточение требований входит в программу нынешнего правительства во главе с премьером Петтери Орпо.

Ранее сообщалось, что Финляндия за полгода выдворила из страны 90 россиян. Среди них оказалось 16 человек, которые были депортированы в Россию под конвоем. Всего из страны выдворили 1,4 тысячи человек, что на 31,7% больше данных 2024 года. Чаще всего отправляли на родину граждан Эстонии, Румынии, России и Ирака.

Читайте также


за рубежом

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика