18 декабря, 19:30

Захарова похвалила полицию Финляндии за расследование дела о влиянии России

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга положительно оценила действия полиции Финляндии, которая признала отсутствие "гибридного влияния" со стороны РФ.

Представители ведомства открыто объявили, что ситуация с гибридным влиянием остается спокойной. Кроме того, не было обнаружено свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, в которых местные журналисты ранее усматривали некий след России.

Захарова подчеркнула, что "ничего сенсационного" в данных выводах Москва не видит, поскольку к аналогичным итогам пришел бы "любой здравомыслящий человек".

Брифинг полиции Финляндии состоялся 10 декабря, он касался сообщений финнов о полетах дронов. В полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о замеченных беспилотниках, однако начальник ведомства подчеркнул, что за последние 6 месяцев почти во всех случаях не удалось найти доказательств, что БПЛА принадлежат иностранным государствам.

Следователь Центрального управления уголовной полиции Санни Суйкканен также указал на наличие отдельных подобных случаев, цели которых еще не установлены. При этом в большинстве дроны запускают любители, либо люди ошибочно принимают летательные аппараты за беспилотники.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за создание особой экономической зоны в городе Иматра, который граничит с Россией.

Чиновник добавил, что статус ОЭЗ сам по себе ничего не значит, поэтому необходимы конкретные идеи по стимулам и механизмам налогообложения. Орпо также отметил сложную ситуацию в Иматре и Южной Карелии, которые пострадали от закрытия границы между Финляндией и Россией.

