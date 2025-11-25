Захарова посоветовала Финляндии построить туалеты вместе с забором у границы с Россией

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на решение Финляндии возвести забор на границе.

О строительстве ограждения в метре от российско-финской границы ранее сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя погранслужбы республики. Уточнялось, что через каждые несколько десятков метров на сооружении установят камеры, которые смогут "обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе". Забор могут построить к лету следующего года.

"Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом – это единственное, что им пригодится", – сказала Захарова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возведении заграждения.

Ранее глава финского Минобороны Антти Хяккянен предложил запретить россиянам покупать квартиры в республике. Он счел необходимым пересмотреть разрешение на приобретение гражданами России недвижимости в виде акций в жилищных компаниях.

По его мнению, отдельные жилые помещения "не представляют такой же угрозы безопасности", как большие объекты недвижимости, однако этот вопрос тоже "нужно рассмотреть".