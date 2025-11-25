Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 16:10

Политика

Захарова посоветовала Финляндии построить туалеты вместе с забором у границы с Россией

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на решение Финляндии возвести забор на границе.

О строительстве ограждения в метре от российско-финской границы ранее сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя погранслужбы республики. Уточнялось, что через каждые несколько десятков метров на сооружении установят камеры, которые смогут "обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе". Забор могут построить к лету следующего года.

"Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом – это единственное, что им пригодится", – сказала Захарова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возведении заграждения.

Ранее глава финского Минобороны Антти Хяккянен предложил запретить россиянам покупать квартиры в республике. Он счел необходимым пересмотреть разрешение на приобретение гражданами России недвижимости в виде акций в жилищных компаниях.

По его мнению, отдельные жилые помещения "не представляют такой же угрозы безопасности", как большие объекты недвижимости, однако этот вопрос тоже "нужно рассмотреть".

Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика