Новости

Новости

01:17

Политика

Автопробег за открытие границы с РФ вновь пройдет в Финляндии

Фото: ТАСС/EPA/JANNE KURONEN

Новый автопробег Rajat auki! в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии. Об этом сообщается в телеграм-канале русскоязычного "Александровского общества".

Серия автопробегов начнется в воскресенье, 14 декабря, у каждого из КПП на границе с Россией.

"Мероприятия будут приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы и призваны напомнить финской общественности о том, что мы никуда не исчезли и по-прежнему считаем наши права на свободу передвижения и семейные связи нарушенными", – заявили активисты.

Ранее финские власти заявили, что в случае открытия границы с Россией они готовы возобновить движение, но не на всех КПП. По их данным, перед закрытием границы трафик составлял 18% от допандемийного уровня, однако стал бы еще ниже из-за санкций и визовых ограничений.

В октябре финские пограничники заявили о росте нарушений на восточной границе, куда туристы специально приезжают ради селфи с забором. Путешественники, приезжающие посмотреть на границу XXI века, нередко фотографируются, заходя в запретную зону. Летом этого года было зафиксировано более 50 таких нарушений.

Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

политиказа рубежом

