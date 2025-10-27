Yle: туристы 50 раз нарушили границу Финляндии и России ради селфи с забором

Фото: depositphotos/dnaumoid

Финские пограничники заявили о росте нарушений на восточной границе, куда туристы специально приезжают ради селфи с забором. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Yle.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии уточнила, что путешественники, приезжающие посмотреть на границу XXI века, нередко фотографируются, заходя в запретную зону. За лето зафиксировано более 50 таких нарушений, что на треть больше, чем в 2024 году.

При этом, уточнили финские пограничники, аналогичные случаи зарегистрировали и на других участках границы – в Карелии и Лапландии.

Отмечается, что обычно иностранцев только штрафовали. Сумма рассчитывалась индивидуально с учетом местной системы "дневных ставок". За одно нарушение штраф составлял 100–300 евро, но при повторении его размер увеличивался.

Туристы часто не понимали, что нарушили границу: погранзона нанесена в официальном картографическом сервисе, однако коммерческие навигаторы ее могли не отображать, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена полностью закрыть дорогу, частично проходящую по территории РФ. Речь идет об автодороге Вярска – Саатсе, также известной как Саатсеский сапог. Она дважды проходит через Россию, длина одного фрагмента составляет 30 метров, а другого – 1 километр.

Эстонские власти также хотят построить объездную дорогу вокруг Саатсеского сапога. Начало строительства запланировано на 2026 год, а завершение – на 2028-й.