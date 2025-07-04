Yonhap: пограничники Южной Кореи задержали перебежчика из КНДР

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Житель Северной Кореи незаконно пересек сухопутную границу с Южной Кореей. Обнаружившие его сотрудники пограничной службы провели задержание перебежчика. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

Задержанный пересек границу в четверг вечером, 3 июля. Военные провели операцию по его сопровождению и обеспечению безопасности. В дальнейшем в отношении перебежчика будет проведено расследование.

Агентство не приводит дополнительной информации и задержанном и мотивах его поступка.

Ранее представитель министерства объединения Южной Кореи сообщил, что эсминец КНДР после неудачного спуска на воду не получил серьезных повреждений. При этом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал произошедшее преступной халатностью и серьезнейшей аварией, вызванной небрежностью и безответственностью.

В то же время Сестра Ким Чен Ына пригрозила обновить рекорды в применении сил сдерживания. По ее словам, постоянное появление стратегических средств США на Корейском полуострове подтверждает "актуальность укрепления самозащитных ядерных сил и сил сдерживания войны" Северной Кореи.