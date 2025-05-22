Южная Корея оценила повреждения эсминца КНДР после неудачного спуска на воду

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Эсминец КНДР после неудачного спуска на воду не получил серьезных повреждений. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи.

"Исходя из того, что дано указание в срочном порядке восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений", – уточнил собеседник.

Кроме того, корабль все еще опрокинут набок и находится в воде, пишет РИА Новости со ссылкой на объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

"Судя по его размерам и масштабам, мы полагаем, что он будет оснащен вооружением, схожим с тем, что установлено на эсминце типа "Чхве Хен", – указал представитель ОКНШ, имея в виду первый эсминец КНДР нового поколения, спущенный на воду 25 апреля.

Подчеркивается, что "Чхве Хен" был успешно спущен на воду при помощи наполнения водой сухого дока. Новый эсминец, вероятно, попытались спустить при помощи бокового спуска, считают южнокорейские специалисты.

О серьезной аварии на судостроительном заводе в северокорейском Чхонджине при спуске корабля на воду стало известно 22 мая. Из-за неосторожности и небрежного руководства корма нового эсминца сошла с направляющих и села на мель. При этом корпус получил повреждения, уточняли в СМИ КНДР.

На церемонии спуска присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он назвал инцидент преступной халатностью и серьезнейшей аварией. Он также поручил завершить восстановление эсминца до июньского пленума ЦК.

