Северная Корея провела испытание вооружений своего нового военного корабля

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Северная Корея провела успешные испытания систем вооружений своего многоцелевого эсминца "Чвэ Рен", который недавно был спущен на воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации ЦТАК, был проведен испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также произведена стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.

Также была проверена работоспособность противокорабельного тактического управляемого оружия, палубных автоматических пушек, дымовых пушек и пушек радиопомех.

За проведением испытаний наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын, который подчеркнул важность ускорения ядерного вооружения ВМС Северной Кореи для защиты своих территорий и морского суверенитета.

Ранее КНДР произвела испытания противовоздушной ракеты новой модели. Эти испытания также посетил северокорейский лидер и главные лица военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.