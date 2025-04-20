SCMP: Китай провел успешные испытания неядерной "водородной бомбы"

Фото: scmp.com/Stephen Chen

Китайские ученые провели успешные испытания взрывного устройства на основе водорода, в котором не используются какие-либо ядерные материалы, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По данным журналистов, "в ходе контролируемых полевых испытаний" была взорвана "разрушительная химическая цепная реакция".

Уточняется, что разработкой устройства занимались сотрудники Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). В этой бомбе они применили химическое соединение гидрид магния.

Также известно, что в момент испытательного взрыва устройства, вес которого составлял два килограмма, возник огненный шар. Его температура превысила 1 тысячу градусов по Цельсию.

"При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенялся", – цитирует газета сообщение авторов проекта, который разрабатывался под руководством научного сотрудника CSSC Вана Сюэфэна.

Создатели устройства утверждают, что "такая комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширной территории". По данным журналистов, на сегодняшний день неясно, планирует ли Народно-освободительная армия Китая использовать данное оружие и каким образом.

В январе в Китае завершились испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух". Сообщения об этом стали первым официальным подтверждением существования этого оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21.

