SCMP: Китай закончил испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты

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В Китае завершились испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", передает The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей.

"Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который в настоящее время проходит летные испытания", – говорится в публикации.

Специалисты отметили, что в ходе испытаний ракеты выдержали экстремальные тесты на термостойкость.

Ранее КНДР осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Отмечалось, что скорость гиперзвуковой ракеты в 12 раз превзошла скорость звука, а в ходе запуска ракета вышла на высоту в 99,8 километров. Ракета точно попала в заданную точку в акватории в открытых водах на расстоянии в 1500 километров.