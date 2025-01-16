В Китае ученые повысили безопасность взрывчатки с помощью паровых булочек

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В Китае научились увеличивать мощность взрывчатки CL-20 с помощью популярных в местной кухне паровых булочек маньтоу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

Гексанитрогексаазаизовюрцитан, или CL-20, является мощным взрывчатым веществом, разрушительность которой немного уступает ядерному оружию. При этом обладает низкой устойчивостью к удару, поэтому оно запрещено к перевозке и использованию.

Новый способ обработки вещества паровыми булочками помогла увеличить мощность взрывчатки и повысила безопасность в четыре раза.

"Паровые булочки, используемые в исследовании, были куплены в столовой Северного университета Китая", – рассказал профессор химической инженерии Северного университета Китая Цао Сюн.

Специалисты поместили в духовку несколько булочек при температуре около 1 000 градусов на 2 часа, потом смешали с ними вещество CL-20. Частицы вещества, попав в поры маньтоу, получили надежную защиту от случайных ударов. Кроме этого, такой способ улучшил потенциал детонации взрывчатки.

Такой материал, по мнению ученых, позволит открыть путь для новых применений CL-20, включая его использование в качестве высокоэнергетического ракетного топлива.

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