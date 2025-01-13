SCMP: китайский рис стал вкуснее за последние 16 лет

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Качество и внешний вид риса, выращенного в Китае, значительно улучшились с 2009 года, заявила группа ученых из Китайского национального института исследований риса, сообщает South China Morning Post.

По мнению исследователей, на улучшение вкуса риса повлияли генетические изменения и контроль условий выращивания.

Оценка риса проводится в соответствии с национальным стандартом, который был обновлен в 2008 году. Он предусматривает оценку по таким параметрам, как внешний вид, запах, вкус, вкусовые характеристики холодного риса. Затем все эти параметры суммируются, и на основе этого формируется общий рейтинг.

Так, в 2009 году оценка качества риса в Китае составляла 74,9 балла, а в 2022 году – уже 80,3 балла. По информации от министерства сельского хозяйства США, которую публикует газета, Китай занимает лидирующую позицию среди мировых производителей риса. В прошлом году на долю этой страны пришлось 28% от общего мирового производства.

Между тем урожай риса в России в 2024 году составил рекордные 1,2 миллиона тонн, что на 17% выше уровня прошлого года. Как уточнили в Минсельхозе РФ, к 2030 году планируется выйти на показатели по урожаю риса до двух миллионов тонн, что позволит полностью обеспечивать внутренние потребности и создать хороший экспортный потенциал.