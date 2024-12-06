РФ нарастила покупки лапши у Южной Кореи в октябре до максимума за 20 лет

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Россия нарастила покупки лапши у Южной Кореи в октябре до максимальных значений за 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корейскую статслужбу.

По итогам октября РФ импортировала продукта из Южной Кореи на 3,752 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше сентября и в 1,6 – прошлого года. Это оказалось максимальным объемом месячных покупок лапши с октября 2004 года, когда значения достигли 3,796 миллиона долларов.

В южнокорейском экспорте лапши РФ поднялась с тринадцатого места до десятого. В лидеры вошли Китай (26,5 миллиона долларов), США (25,1 миллиона), Нидерланды (7,9 миллиона), Япония (7,3 миллиона) и Филиппины (5,9 миллиона).

Ранее правительство решило обнулить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса курицы. Уточнялось, что налог отменяется для мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. По информации кабмина, решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию.

При этом кабмин изучает возможность введения таможенных льгот на импорт сразу нескольких видов плодоовощной продукции: картофеля, лука, моркови, капусты и яблок. Соответствующий вопрос рассматривается на площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

