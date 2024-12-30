Россия обновила рекорд по сбору риса в 2024 году

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Урожай риса в России в 2024 году, по предварительным данным, составил рекордные 1,2 миллиона тонн, что на 17% выше уровня прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ на сайте.

По данным министерства, площади посевов риса в стране составляют около 207 тысяч гектаров. Почти две трети производства приходится на Краснодарский край. В текущем году урожай риса в этом регионе составил 829 тысяч тонн. Успешно культуру также возделывают в Дагестане, Ростовской области, Чечне и Приморском крае.

Как уточнили в Минсельхозе, к 2030 году планируется выйти на показатели по урожаю риса до двух миллионов тонн, что позволит полностью обеспечивать внутренние потребности и создать хороший экспортный потенциал.

Председатель Совета Ассоциации "Национальный рисовый союз" Игорь Лобач отметил, что рекордный урожай риса в этом году позволил сохранить оптовые цены рисовой крупы на уровне 2022 года. В течение пяти лет российские рисоводы хотят увеличить площади до 275 тысяч гектаров, преимущественно в Астраханской области и Приморском крае, добавил он.

Между тем урожай картофеля снизился на четверть из-за неблагоприятных погодных условий в этом сезоне, рассказали в Картофельном союзе. Исполнительный директор организации Алексей Красильников указал, что на данный момент выкопано порядка семи миллионов тонн, что на 1,5 миллиона тон меньше прошлогоднего показателя.

Однако в столичных супермаркетах дефицита этого продукта нет.