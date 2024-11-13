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13 ноября, 07:30

Экономика

Урожай картофеля снизился на 20%

Урожай картофеля снизился на 20%

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Урожай картофеля снизился на 20% из-за неблагоприятных погодных условий в этом сезоне. Об этом сообщил Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз). Исполнительный директор союза Алексей Красильников отметил, что на сегодняшний день выкопано около 7 миллионов тонн, что на 1,5 миллиона тонн меньше прошлогоднего рекордного уровня.

Однако, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Россия продолжает входить в топ-5 стран по производству картофеля. В московских супермаркетах также нет дефицита. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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