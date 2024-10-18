18 октября, 20:00Политика
В Мосгордуме прошло специальное заседание комиссии по культуре и массовым коммуникациям
18 октября в Москве прошло специальное заседание комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, посвященное теме театра. На встрече присутствовали представители профильных департаментов правительства города, актеры и руководители столичных театров.
Основной темой обсуждения стал вопрос трудоустройства молодых артистов, выпускников театральных вузов, и оплаты их труда.
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