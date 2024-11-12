Москвичи показали, как они готовятся к Новому году

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

По мере приближения Нового года москвичи активно делятся видео из магазинов. На витринах уже можно увидеть нарядные елки, яркие шары, сверкающую мишуру и другие атрибуты праздника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.