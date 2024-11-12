Водителей призвали к осторожности из-за дождя со снегом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей призвали оставаться внимательными за рулем и следить за сообщениями на информационных табло на фоне неблагоприятных погодных условий. Такое обращение опубликовала пресс-служба "Автодора".

Кроме того, автомобилистам напомнили о необходимости следить за здоровьем. При недомогании представители компании посоветовали отложить поездку. В случае возникновения нештатной ситуации на скоростных участках трасс водителей призвали обращаться в службу аварийных комиссаров по номерам 2323 или 112.

Во вторник, 12 ноября, и утром в среду, 13 ноября, на трассах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина" и М-4 "Дон" осадков не прогнозируется. При этом на протяжении всех суток на участках М-11 "Нева", которые проходят по территории Новгородской и Ленинградской областей, местами пройдет дождь с мокрым снегом. Та же погода прогнозируется на М-12 "Восток". Кроме того, по пути ее следования на территории Нижегородской области, Чувашии и Татарстана температура воздуха опустится до 0 градусов. При этом в ночь на среду в Московской и Владимирской областях температура может достичь минусовых значений.

Ранее водителей призывали соблюдать скорость на дороге во время непогоды. Их также просили поддерживать дистанцию с идущими впереди машинами, избегать резких маневров и не останавливаться на обочине автомагистрали.

На текущей неделе в Москве прогнозируется "спокойная" температура. При этом 14 и 15 ноября минимальное значение дневной температуры воздуха составит 0 градусов, максимальное – 5 градусов. Ночные температуры будут находиться в диапазоне от 1 до 2 градусов ниже нуля.

