Синоптик Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

2024 год с большой долей вероятности станет самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это связано с природным явлением Эль-Ниньо, уверен специалист. Оно действовало до мая 2024 года, повышая температуру планеты. В прошлом году Эль-Ниньо действовало более 7 месяцев.

"Уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая, то есть передача идет не только от экваториальных акваторий", – добавил Вильфанд.

Ранее синоптики выяснили, что прошедший сентябрь в Москве стал самым солнечным за всю историю наблюдений. Он же оказался третьим в ряду самых сухих.

Прошедший сентябрь стал еще и самым теплым в столице с 1879 года. Средняя температура месяца составила 17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы.

