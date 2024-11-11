"Автодор" призвал водителей соблюдать скорость во время непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам следует соблюдать скорость на дороге во время непогоды. Такое предупреждение пресс-служба "Автодора" опубликовала в телеграм-канале.

В понедельник, 11 ноября, и до утра 12 ноября на трассах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина" и М-4 "Дон" осадков не ожидается. Однако на М-11 "Нева" и М-12 "Восток" от Москвы по Казани, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки пройдут дождь и мокрый снег при температуре около 0 градусов.

Водителей призвали соблюдать не только скорость, но и дистанцию, избегать резких маневров и не останавливаться на обочине автомагистрали. В случае вынужденной остановки необходимо звонить в службу аварийных комиссаров по номеру *2323.

Между тем в Московский регион вернулись заморозки. Минувшей ночью местами температура воздуха опустилась до минус 5,5 градуса.

В Подмосковье вне зоны отрицательных температур оказался небольшой участок на юго-востоке региона. Холоднее всего было в Клину – там воздух охладился до минус 4,4 градуса.