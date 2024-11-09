Синоптик Вильфанд: о формировании устойчивого снежного покрова в Москве говорить рано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Формирование устойчивого снежного покрова в Москве пока не ожидается, говорить о нем преждевременно, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ожидать, что снег плотно ляжет в столице не стоит, по крайней мере, до конца следующей недели, то есть до 17 ноября.

При этом тот снег, что шел в городе до этого сформировал лишь временный, неустойчивый покров. Условий для формирования полноценного снежного покрова на данный момент не наблюдается, указал специалист.

Вместе с тем прогнозируется, что европейская часть России начнет освобождаться от снега в воскресенье, 10 ноября. Без снега останутся и Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также западная половина Приволжского федерального округа. Однако, по прогнозам синоптиков, это продлится недолго.