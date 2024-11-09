Синоптик Вильфанд: резкое понижение температуры в Москве прогнозируется с понедельника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Понижение температуры на 4 градуса прогнозируется в Москве с понедельника, 11 ноября. Столбики термометров покажут 1–3 градуса днем в городе, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночное время в Москве будет холодать до 0 градусов, а в области – до минус 4 – плюс 1 градуса. Днем же температура воздуха на территории столичного региона будет варьироваться от 0 до плюс 5 градусов.

При этом вплоть до четверга, 14 ноября, в столице практически не будет осадков. Давление на этом фоне будет высоким.

По словам специалиста, такая температура воздуха в этот период соответствует своим многолетним значениям. Эти показатели будут сохраняться до середины недели.

Так, со следующей недели в Москве начнется метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха будет стабильно оставаться отрицательной. Погоду определит антициклон.