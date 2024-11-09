Облачная погода без осадков прогнозируется в Москве 9 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 9 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 6 до 8 градусов, по области – от 3 до 8 градусов.

Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – до нуля градусов.

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в Москве в выходные, благодаря чему волна теплой погоды продлится по 10-е число включительно.

Метеорологическая зима начнется в столице со следующей недели. Температура воздуха начнет постепенно понижаться. В ночные часы она уже будет в пределах от минус 2 до 3 градусов, а дневная – от минус 1 до 3 градусов.