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07 ноября, 17:37

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Синоптик Леус: ночные заморозки вернутся в Москву в начале следующей недели

Ночные заморозки вернутся в Москву в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву в начале следующей недели вернутся ночные заморозки. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По прогнозам синоптика, после субботы, 9 ноября, когда воздух прогреется до 8 градусов, тепло постепенно закончится. В регион вновь начнет поступать холодный воздух из приполярных регионов России.

"В результате в воскресенье (10 ноября. – Прим. ред.) – уже не выше плюс 4–6 градусов, а с началом новой недели в столицу вернутся ночные заморозки, да и днем будет лишь плюс 2–4 градуса, а во вторник-среду (12–13 ноября. – Прим. ред.) и вовсе плюс 1–3 градуса, что точно укладывается в климатическое русло второй декады ноября", – сказал Леус.

Как отметил синоптик, происходить процессы похолодания будут на фоне высокого атмосферного давления. При этом снег и слякоть не ожидаются.

Между тем 9 и 10 ноября в Москву вернется октябрьская погода. В ночь на субботу не ожидается осадков, а температура составит около 3 градусов. Днем же воздух прогреется до 9 градусов, также теплым и без особых осадков будет воскресенье.

Однако 13–14 ноября в Москву придет похолодание, заявила ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Синоптик уверена, что волна теплой погоды продержится не более пяти дней.

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