Снег в Москве полностью растаял на фоне плюсовой температуры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Временный снежный покров в Москве полностью растаял на фоне плюсовой температуры в ночь на 7 ноября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью заморозки покинули столичный регион. Например, столбики базовой метеостанции на ВДНХ показывали минимум 2,5 градуса. В Подмосковье, в свою очередь, теплее всего было в Можайске. Там, как указал синоптик, температура зафиксировалась на уровне 4,8 градуса.

Однако тепло не затронуло поселок Черусти. Местные термометры остановились на границе плюса и минуса и показали 0 градусов, уточнил метеоролог. Тем не менее в области еще можно наблюдать снег, его высота составляет 1–2 сантиметра, но в течение дня он растает, заключил Леус.

В четверг, 7 ноября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшим дождем. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов, по области – от 2 до 7 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Уже в выходные, 9 и 10 ноября, в город вернется октябрьская погода. В ночь на субботу не ожидается осадков, а температура составит около 3 градусов. Днем же воздух прогреется до 9 градусов, также теплым и без особых осадков будет воскресенье.

