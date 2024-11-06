Синоптик Позднякова пообещала москвичам октябрьскую погоду 9 и 10 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Октябрьская погода вернется в Москву на выходных, 9 и 10 ноября, пообещала горожанам специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В ночь на субботу не ожидается осадков, а температура составит около 3 градусов. Уже днем воздух прогреется до 9 градусов, также теплым и без особых осадков будет воскресенье, уверена специалист.

"Это выше нормы на 4–5 градусов и соответствует двадцатым числам октября. <...> Можно смело отправляться на дачи, чтобы продолжить подготовку садов и цветников к зиме", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Позднякова уточняла, что днем 6 ноября столбики термометров в столице не поднимутся выше 4 градусов, однако уже на следующий день температура начнет повышаться, 7-го числа ожидается небольшой дождь.

К выходным, по прогнозам, снежный покров в столичном регионе может полностью растаять. На текущий момент толщина снега на ВДНХ не превышает 5 сантиметров, уменьшившись за день на 3 сантиметра.

