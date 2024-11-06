06 ноября, 06:15Общество
Снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве 6 ноября
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Облачная погода с прояснениями и осадками в виде снега, переходящего в дождь, прогнозируется в Москве в среду, 6 ноября. Местами по городу возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов, в Подмосковье – от нуля до 5 градусов.
Скорость западного ветра составит 7–12 метров в секунду, атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве опустится до 2 градусов, по области – до нуля градусов.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 6 ноября. Также оно распространяется на Подмосковье.
Самое большое количество осадков для ноября в XXI веке выпало в Москве в текущем году. По данным синоптиков, с начала месяца в городе зафиксировали около 28 миллиметров осадков.
Потепление придет в столицу в выходные, 9 и 10 ноября. В эти дни температура воздуха составит от 4 до 11 градусов тепла. Также будет плотный западный ветер, никаких порывов в выходные не ожидается.
"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 6 ноября