Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 7 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и местами небольшим дождем ожидается в столице в четверг, 7 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов, по области – от 2 до 7 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 3 градусов, а в Подмосковье – до нуля.

За первые дни ноября в Москве выпало 30,7 миллиметра осадков, что составляет 59% от месячной нормы. Основной вклад в копилку небесной влаги внесли рекордные осадки, которые прошли в первый день месяца. Тогда выпало 18 миллиметров.

Октябрьская погода вернется в Москву в выходные, 9 и 10 ноября. В ночь на субботу не ожидается осадков, а температура составит около 3 градусов. Уже днем воздух прогреется до 9 градусов, также теплым и без особых осадков будет воскресенье.