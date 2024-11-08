Синоптик Позднякова: волна теплой погоды в Москве продлится по 10 ноября включительно

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в Москве в выходные, 9 и 10 ноября, благодаря чему волна теплой погоды продлится по 10-е число включительно. Об этом Москва 24 узнала у главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой.

Ночь на субботу, 9 ноября, будет прохладнее ночи на пятницу, 8-го числа, указала синоптик. Температура составит 1–3 градуса. Уже днем она поднимется до 7–9 градусов, что превышает климатическую норму почти на 5 значений, отметила метеоролог.

Однако тепло будет сопровождать плотный ветер, порывы которого могут достигать 12–14 метров в секунду.

"Поэтому этого тепла мы, может быть, и не ощутим. Хотя этот день будет по температурным показателям, именно день, самым теплым в текущем ноябре", – подчеркнула Позднякова.

В свою очередь, воскресная ночь окажется теплее – 3–5 градусов, но дневная понизится до 5–7 из-за большего количества облаков. Такая тенденция приведет к тому, что с начала следующей недели тепло начнет покидать столицу, заключила синоптик.

Таким образом, следующая неделя принесет в Москву метеорологическую зиму. Температура воздуха начнет постепенно понижаться. Преобладающая температура в ночные часы уже будет в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов, а дневная – в пределах минус 1 – плюс 3. Также погоду будет определять антициклон, поэтому будет облачно с прояснениями.

Тем временем в течение дня 8 ноября ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.