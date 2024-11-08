Минувшая ночь в столице вошла в пятерку самых теплых в ноябре за последние 80 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прошедшая ночь в столице вошла в пятерку самых теплых в ноябре за последние 80 лет, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, минимальная температура воздуха составила 4,6 градуса. При этом норма минимальной температуры воздуха для 8 ноября составляет -1 градус.

В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Временный снежный покров в Москве полностью растаял на фоне плюсовой температуры в ночь на 7 ноября. Столбики базовой метеостанции на ВДНХ показывали минимум 2,5 градуса.

Тем не менее в начале следующей недели в Москву вернутся ночные заморозки. Процессы похолодания будут происходить на фоне высокого атмосферного давления. При этом снег и слякоть не ожидаются.