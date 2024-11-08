Облачная погода без осадков ожидается в Москве 8 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 1 градуса, по области – до минус 1 градуса.

Временный снежный покров в Москве полностью растаял на фоне плюсовой температуры в ночь на 7 ноября. Столбики базовой метеостанции на ВДНХ показывали минимум 2,5 градуса.

Тем не менее в начале следующей недели в Москву вернутся ночные заморозки. Процессы похолодания будут происходить на фоне высокого атмосферного давления. При этом снег и слякоть не ожидаются.