Синоптик Позднякова: метеорологическая зима в Москве начнется со следующей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическая зима начнется в столице со следующей недели, сообщила Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, на будущей неделе такого тепла, как в предстоящие выходные, уже не будет. Температура воздуха начнет постепенно понижаться. В ночные часы она уже будет в пределах от минус 2 до 3 градусов, а дневная – от минус 1 до 3 градусов. Синоптик обратила внимание, что такая температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

Погоду определит антициклон, поэтому будет облачно с прояснениями. Существенных осадков на следующей неделе не ожидается.

"Можно сказать, что как раз на следующей неделе, несмотря на то что снег не будет лежать, метеорологическая зима уже наступит, потому что среднесуточная температура воздуха уже будет ниже нуля градусов, она станет уже отрицательной. Так что можно рассчитывать, что на следующей неделе мы вступим в пору еще не астрономической, но метеорологической зимы", – пояснила Позднякова.

При этом прошедшая ночь в Москве вошла в пятерку самых теплых в ноябре за последние 80 лет. Минимальная температура воздуха составила 4,6 градуса. При этом норма минимальной температуры воздуха для 8 ноября составляет минус 1 градус.

В течение дня 8 ноября ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.