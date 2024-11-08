Синоптик Вильфанд: в России 10 ноября сократится территория, покрытая снегом

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Европейская часть России начнет освобождаться от снега 10 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить о сегодняшнем дне, то еще есть очажок на территории азиатской части страны, которая не покрыта снегом, это Алтайский край. Но уже в воскресенье практически вся азиатская часть страны под снегом, Урал под снегом, но начнет освобождаться от снега европейская территория, весь Центральный федеральный округ освободится от снега", – цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Как отметил синоптик, без снега будут и Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также западная половина Приволжского федерального округа.

"Но, в принципе, это не очень надолго, потому что зима все равно возьмет свое. Но все-таки на 5–7% территория, покрытая снегом, уменьшится, будет процентов 85, а было почти 90%", – заключил Вильфанд.

Временный снежный покров в Москве полностью растаял на фоне плюсовой температуры в ночь на 7 ноября. Столбики базовой метеостанции на ВДНХ показывали минимум 2,5 градуса.

Между тем метеорологическая зима начнется в столице со следующей недели. Об этом ранее заявила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура воздуха начнет постепенно понижаться. В ночные часы она уже будет в пределах от минус 2 до 3 градусов, а дневная – от минус 1 до 3 градусов.