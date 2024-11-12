Подсветка путей появилась на станции "Полежаевская" метро Москвы

Фото: пресс-служба Дептранса

Пути в центре зала на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро теперь подсвечиваются синим цветом для привлечения внимания пассажиров и повышения их безопасности. Об этом пресс-служба Дептранса Москвы сообщила в телеграм-канале.

"Постоянно повышаем безопасность в московском транспорте, этот вопрос находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина", – уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как рассказали в пресс-службе Дептранса, подсветка создавалась, учитывая архитектурные и технологические особенности станции, она органично вписывается в окружающее пространство. Находится она под краем платформы и не мешает машинистам.

Ранее сообщалось, что на Замоскворецкую линию в 2024 году вышли 20 новых поездов. Сейчас на этой ветке метро самый старый подвижной состав. Его постепенное обновление продолжится в следующем году. На закупку вагонов потратят 42 миллиарда рублей.