12 ноября, 10:05Транспорт
Подсветка путей появилась на станции "Полежаевская" метро Москвы
Фото: пресс-служба Дептранса
Пути в центре зала на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро теперь подсвечиваются синим цветом для привлечения внимания пассажиров и повышения их безопасности. Об этом пресс-служба Дептранса Москвы сообщила в телеграм-канале.
"Постоянно повышаем безопасность в московском транспорте, этот вопрос находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина", – уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Как рассказали в пресс-службе Дептранса, подсветка создавалась, учитывая архитектурные и технологические особенности станции, она органично вписывается в окружающее пространство. Находится она под краем платформы и не мешает машинистам.
Ранее сообщалось, что на Замоскворецкую линию в 2024 году вышли 20 новых поездов. Сейчас на этой ветке метро самый старый подвижной состав. Его постепенное обновление продолжится в следующем году. На закупку вагонов потратят 42 миллиарда рублей.
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