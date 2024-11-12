20 новых поездов вышли на Замоскворецкую линию столичного метро в 2024 году

В текущем году на Замоскворецкую линию столичного метро вышли 20 новых поездов, рассказали в Дептрансе Москвы.

В настоящее время именно на зеленой ветке самый старый подвижной состав. Но его постепенное обновление продолжат и в 2025 году. На закупку вагонов потратят 42 миллиарда рублей.

Кроме того, в следующем году подготовят составы и для Троицкой линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

