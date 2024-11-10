10 ноября, 16:15Происшествия
Новости мира: жители Валенсии устроили беспорядки на улицах
Жители Валенсии устроили беспорядки на улицах. Они требуют отставки главы региона. Люди недовольны работой правительства во время наводнения. По их словам, власти на несколько часов опоздали с рассылкой, а подкрепление силовиков в зону бедствия прибыло только спустя несколько дней.
На западе Камеруна при сходе оползня погибли как минимум 12 человек и 50 пропали без вести. Поток грязи и камней рухнул на шоссе, по которому ехали автомобили. Сейчас идут поисково-спасательные работы.
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