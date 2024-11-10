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Новости

10 ноября, 16:15

Происшествия

Новости мира: жители Валенсии устроили беспорядки на улицах

Новости мира: жители Валенсии устроили беспорядки на улицах

Новости мира: жители Валенсии устроили беспорядки на улицах

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Жители Валенсии устроили беспорядки на улицах. Они требуют отставки главы региона. Люди недовольны работой правительства во время наводнения. По их словам, власти на несколько часов опоздали с рассылкой, а подкрепление силовиков в зону бедствия прибыло только спустя несколько дней.

На западе Камеруна при сходе оползня погибли как минимум 12 человек и 50 пропали без вести. Поток грязи и камней рухнул на шоссе, по которому ехали автомобили. Сейчас идут поисково-спасательные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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