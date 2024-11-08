В Москве установили и модернизировали светофоры по 160 адресам

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Во всех столичных округах в этом году обновили и модернизировали светофоры. В первую очередь работы провели в местах, где происходят ДТП, а также около социальных и досуговых объектов, станций метро, МЦК и МЦД, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С начала 2024 года по 134 адресам обновили светофоры – заменили оборудование, установили дополнительные секции и звуковые сигналы, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Также устройства разместили в 26 новых локациях – рядом с пешеходными переходами, вблизи соцобъектов и мест притяжения.

Перед принятием решения об установке светофора сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) учитывают количество полос на проезжей части, уровень аварийности, наличие рядом мест досуга и соцобъектов, интенсивность движения транспорта и пешеходов, а также обращения местных жителей. Потом специалисты разрабатывают проект и начинают подготовку светофора к установке на выбранном участке.

С 5 сентября по 6 ноября ЦОДД установил светофоры по пяти новым адресам. Например, в ЗелАО по адресу Озерная аллея, дом 8, организовали наземный переход и установили светофор, что повысило безопасность пешеходов и водителей.

В ЗАО на улице Николы Теслы поставили светофор увеличенного размера, чтобы все участники дорожного движения могли увидеть сигналы и вовремя среагировать. Новый светофор появился и на улице Коштоянца, у дома 20, корпуса 1. Он нужен для безопасного перехода москвичей к остановке городского транспорта "Олимпийские пруды" и на территорию МИРЭА.

Ранее Дептранс Москвы реализовал 69 проектов ЦОДД по переразметке дорог. Еще 12 завершат до конца года.

Так, на участке ТТК от улицы Гаврикова до проспекта Мира появилась пятая полоса, благодаря которой проезд стал на 20% быстрее. Кроме того, планируется обустроить несколько разворотов на улице Обручева, что сократит путь водителей на разных участках улицы от 300 метров до одного километра.