Столичный прокат запустил сервис хранения велосипедов горожан зимой

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В зимний период москвичи смогут оставить свои велосипеды на бесплатных крытых парковках. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Мы устанавливаем крытые парковки возле станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Здесь можно бесплатно оставить велосипед или самокат и продолжить путь на городском транспорте. Позаботились о том, чтобы пользоваться парковками было удобно круглый год и в любую погоду. Продолжим развивать велоинфраструктуру по поручению Сергея Собянина", – рассказал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Весной в разных районах Москвы были созданы 10 крытых парковок. В общей сложности в Москве их насчитывается 13. На каждой из них могут храниться более 50 велосипедов и самокатов. Там также ведется круглосуточное видеонаблюдение.

При этом личный транспорт, который москвичи решат оставить на таких парковках, будет в полной сохранности в любую погоду. Специалисты изготовили корпус парковок из прочных и нержавеющих материалов. На стенках была предусмотрена перфорация, которая позволяет конструкции выдерживать сильный ветер. Вместе с тем электронный замок оснащен защитой от пыли и влаги.

Хранить свои транспортные средства на этих парковках жители столицы могут бесплатно. Доступ к ним предоставляется по персонализированной карте "Тройка", а в поисках наиболее удобной парковки поможет карта единого транспортного портала.

Ранее в Москве в рамках стандарта работы курьерских служб появились бесплатные парковки для велокурьеров. На таких парковках, где можно разместить до 15 транспортных средств, действуют специальные правила.