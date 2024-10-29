Сезон проката велосипедов в Москве завершится 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сезон работы станционных велосипедов "Велобайк" завершится в Москве 31 октября. Сейчас их уже постепенно начали блокировать и отвозить на склад, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр уточнил, что пользователи все еще могут воспользоваться шестью тысячами электровелосипедов 2.0, указав, что оранжевые модели – самые безопасные, современные и комфортные.

"Именно их горожане выбирают чаще всего. 83% всех велопоездок приходится на электровелосипеды 2.0", – передает слова заммэра Агентство "Москва".

Также Ликсутов привел статистику поездок на станционных велосипедах городского проката – в этом году горожане совершили свыше 590 тысяч. Кроме того, в этом сезоне для москвичей было доступно 5 тысяч механических и электрических велосипедов. Сами велостанции, большинство из которых работали от солнечных батарей, располагались более чем в 90 районах.

Заммэра добавил, что всего в этом сезоне горожане совершили более 68 тысяч бесплатных поездок на станционных велосипедах по безлимитным "Единым" и картам москвича обучающихся.

Между тем в Москве снизилась на два рубля стоимость тарифов для электровелосипедов 2.0. Теперь стоимость поминутного составит 30 рублей, а далее – 4 рубля в минуту, а "прогулки" – 590 рублей за 180 минут, а далее – 3 рубля в минуту. По тарифу "Сутки 2.0" можно ездить в течение часа за 990 рублей, а далее – 3 рубля в минуту, подписка "Месяц 2.0" откроет доступ с 99 рублями, а далее – 3 рубля в минуту.