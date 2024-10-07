Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Длина веломаршрута "Зеленое кольцо" в Москве достигла 107 километров, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Кольцевой веломаршрут объединяет зеленые зоны Москвы. Также по ходу него встречаются станции метро, МЦК и МЦД. Город установил на нем 125 навигационных элементов, которые помогают велосипедистам удобнее ориентироваться в пространстве.

Кроме того, на маршруте было размещено 60 станций "Велобайка". Они расположились вдоль пути следования. Также на нем открыты парковки для электровелосипедов бесстанционного проката и 300 велопарковок, на которых москвичи могут оставить личные велосипеды в радиусе 500 метров от маршрута.

"По задаче Сергея Собянина мы продолжаем ввод новой велоинфраструктуры. Маршрут связывает 24 парка и станции рельсового каркаса. Это повышает транспортную доступность в столице и предоставляет новые возможности для отдыха", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

С начала 2024 года центр организации дорожного движения (ЦОДД) обустроил велоинфраструктуру на 92 улицах Москвы. Так, в городе появились 12 новых велодорожек, 16 постоянных и 9 временных, а также 40 повторных велополос. Кроме того, в столице были созданы 8 велопешеходных дорожек и 4 велозоны.