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12 октября, 09:00

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Ликсутов: тарифы на городской велопрокат стали дешевле

Стоимость тарифов для электровелосипедов 2.0 столичного проката снизилась

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Стоимость тарифов для электровелосипедов 2.0 столичного проката снизилась, заявил Москве 24 заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Стоимость одной минуты снизилась на два рубля по всем тарифам. Теперь стоимость поминутного составит 30 рублей, а далее – 4 рубля в минуту, а "прогулки" – 590 рублей за 180 минут, а далее – 3 рубля в минуту.

По тарифу "Сутки 2.0" можно ездить в течение часа за 990 рублей, а далее – 3 рубля в минуту, подписка "Месяц 2.0" откроет доступ с 99 рублями, а далее – 3 рубля в минуту.

"Электровелосипеды 2.0 пользуются большим спросом у москвичей. С начала сезона на них уже совершили более 2,8 миллиона поездок", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что тариф велопроката "Поминутный 2.0" можно приобрести за 30 рублей. После совершения покупки он будет действовать 24 часа.

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