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08 ноября, 17:45

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Собянин: в Москве завершается создание трех важных транспортных объектов

Собянин: в Москве завершается создание трех важных транспортных объектов

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Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

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Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Новости часа: мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Собянин назвал ключевые направления поддерживаемого экспорта товаров из Москвы

Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Строительство сразу трех важных объектов заканчивают в столице. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Скоро в эксплуатацию введут разворотную эстакаду на 51–53-м километре Киевского шоссе, что увеличит пропускную способность дороги и юго-западного участка ЦКАД. Кроме того, автомобильный мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева готов на 87%, а в тоннеле от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершают монолитные работы и приступают к монтажу фасада и инженерных систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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