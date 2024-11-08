Собянин: в Москве завершается создание трех важных транспортных объектов

Строительство сразу трех важных объектов заканчивают в столице. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Скоро в эксплуатацию введут разворотную эстакаду на 51–53-м километре Киевского шоссе, что увеличит пропускную способность дороги и юго-западного участка ЦКАД. Кроме того, автомобильный мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева готов на 87%, а в тоннеле от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершают монолитные работы и приступают к монтажу фасада и инженерных систем.

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