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08 ноября, 10:45

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Собянин назвал ключевые направления поддерживаемого экспорта товаров из Москвы

Собянин назвал ключевые направления поддерживаемого экспорта товаров из Москвы

Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

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Московский экспортный центр поддерживает столичный бизнес. Помощь от городских властей компании получают при выходе на рынки дружественных стран. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В этом году объем поставок продукции на экспорт, которые поддержал МЭЦ, достиг почти 20 миллиардов рублей. В лидерах по объему торговли – Китай, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, другие страны Азии и даже Африки. В разы увеличился экспорт в Турцию, Сербию и Азербайджан. Первенство у Китая. Туда поставляется оборудование и электроника, косметика, бытовая химия и продукты питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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