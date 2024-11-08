Собянин назвал ключевые направления поддерживаемого экспорта товаров из Москвы

Московский экспортный центр поддерживает столичный бизнес. Помощь от городских властей компании получают при выходе на рынки дружественных стран. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В этом году объем поставок продукции на экспорт, которые поддержал МЭЦ, достиг почти 20 миллиардов рублей. В лидерах по объему торговли – Китай, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, другие страны Азии и даже Африки. В разы увеличился экспорт в Турцию, Сербию и Азербайджан. Первенство у Китая. Туда поставляется оборудование и электроника, косметика, бытовая химия и продукты питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.