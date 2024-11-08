Собянин назвал объекты городского хозяйства, ставшие культурным достоянием

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин в своем личном блоге назвал объекты городского хозяйства, ставшие культурным достоянием.

Один из них – "Миусская электрическая трамвайная подстанция", которая работает по сей день и служит источником электричества для трамвайной контактной сети в Тверском районе.

Фасад здания, который был создан в стиле эклектики в начале XX века, практически не претерпел изменений, в отличие от внутреннего пространства. За прошедшие 100 лет его несколько раз модернизировали, чтобы сохранить функциональность. Тем не менее, своды Монье, расположенные на первом этаже, сохранились в первозданном виде.

Один из самых старых действующих объектов электросетей в России – подстанция "Центральная", принадлежащая АО "ОЭК", – находится в самом сердце Москвы и функционирует уже 94 года, отметил мэр столицы.

Подстанция является частью энергетического комплекса на Раушской набережной, где также расположена старейшая действующая электростанция России – ГЭС-1 имени П. Г. Смидовича, принадлежащая ПАО "Мосэнерго". Вместе с соседней подстанцией "Раушская" обеспечивает электроэнергией центральные районы Москвы, в том числе и многие знаковые места.

Сегодня АО "ОЭК" приступило к реконструкции подстанции "Центральная". В числе прочих улучшений она получит современную автоматизированную систему управления, которая позволит контролировать ее работу на расстоянии, уточнил градоначальник.

Объекту культурного наследия "Шлюз на реке Яузе", который является частью Сыромятнического гидроузла, более 80 лет. В конце 30-х годов прошлого века по проекту архитектора Георгия Гольца был построен гидроузел на реке Яузе с плотиной высотой 20 метров.

Конструкция гидротехнического сооружения осталась нетронутой с момента его создания. Специалисты регулярно проводят проверку механизмов и тщательно следят за их состоянием. В случае необходимости проводится ремонт.

В шлюзе могут находиться только небольшие суда, а уровень воды в нем может подниматься и опускаться на 4 метра. Процесс шлюзования, включая швартовку судна, занимает примерно 10 минут. Кроме того, он контролирует уровень воды и обеспечивает безопасный пропуск паводковых, ливневых и обводнительных вод.

В то же время в музее-заповеднике "Царицыно" до сих пор используется плотина, построенная еще в XVIII веке. Это сооружение не только выполняет свою функцию, но и является произведением искусства. Царицынская плотина образует Верхний Царицынский пруд, отделяя его от Нижнего Царицынского пруда, уточнил Собянин.

Бывший Московский газовый завод, расположенный недалеко от Садового кольца и набережной Яузы, теперь стал креативным кластером "Арма". Историческая атмосфера создается благодаря газгольдерам, спроектированным архитектором Рудольфом Бернгардом.

С середины XIX века и до середины XX века продукция завода использовалась для освещения города. Однако в начале 2000-х годов завод пришел в упадок и начал разрушаться. Уже в 2011 году началась его реконструкция.

Ранее московские проекты стали лауреатами международной архитектурной премии "Золотой Трезини". Победителями премии стали павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ и станция "Пыхтино" Московского метрополитена. Южный речной вокзал был награжден золотым дипломом премии. Он победил в номинации "Лучшие реализованные проекты реконструкции".