Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские проекты стали лауреатами международной архитектурной премии "Золотой Трезини". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Победителями премии стали павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ и станция "Пыхтино" Московского метрополитена. Павильон получил премию в номинации "Лучший реализованный проект реставрации объекта культурного наследия ХХ века", а станция – в номинации "Лучший реализованный проект интерьера общественного пространства".

Павильон "Центральный" высотой 97 метров был построен в 1954 году. Станцию "Пыхтино" в авиационной тематике ввели в эксплуатацию в 2023 году.

Южный речной вокзал был награжден золотым дипломом премии. Он победил в номинации "Лучшие реализованные проекты реконструкции".

"В ходе реконструкции Южного речного вокзала удалось сохранить историческое достояние и привнести современные тенденции дизайна. Мы рады такой высокой оценке профессионалов", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Золотым дипломом премии также отметили выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" Музея транспорта Москвы. Она проходит в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ.

Лауреатами премии также стали центр изучения конструктивизма "Зотов" и спектакль "Любовь по Маркесу" за лучший реализованный проект театральной декорации.

В 2023 году участие в премии приняли 1,2 тысячи проектов из 32 стран. Председателем жюри выступает генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.

До этого столичная команда выиграла на чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Ее участники завоевали 69 золотых, 24 серебряных и 21 бронзовую награду.

