Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин

На всероссийском конкурсе "Большая перемена" 30 школьников из Москвы заняли первое место, еще 107 стали призерами. Дети соревновались с 1,5 тысячи старшеклассников со всей России, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр пояснил, что тема конкурса в этом году – "Горжусь Россией". Участники изучали историю страны, традиции и культуру, а также знакомились с достижениями выдающихся соотечественников.

Финал конкурса проходил в "Артеке", продолжил мэр. Там школьники демонстрировали командную работу, креативность и коммуникативные навыки.

Градоначальник отметил, что все победители получили денежные призы. Их можно потратить на образование или запуск собственных стартапов.

Он поздравил ребят с победой, а также поблагодарил педагогов за подготовку школьников к конкурсу.

Ранее в Москве прошел конкурс для дизайнеров, художников, маркетологов и диджитал-агентств под названием "Дизайн-цех". На конкурс подали более 290 заявок, поучаствовали в нем 30 команд.

Судьи выбрали пять победителей, призовой фонд составил 400 тысяч рублей.

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